Украинский политолог Совсун: Киев серьезно обеспокоен увольнением Бориса Джонсона

Она отметила, что Джонсон был «большим другом» для Украины. Теперь в Киеве серьезно обеспокоены по поводу дальнейшей экономической и военной помощи со стороны Великобритании, которая занимала одну из лидирующих позиций по этому показателю среди всех западных стран.