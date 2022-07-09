Украинский политолог Совсун: Киев серьезно обеспокоен увольнением Бориса Джонсона

Украина переживает, что уровень поддержки со стороны Лондона к ней упадет из-за отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на политического эксперта Инну Совсун.
Она отметила, что Джонсон был «большим другом» для Украины. Теперь в Киеве серьезно обеспокоены по поводу дальнейшей экономической и военной помощи со стороны Великобритании, которая занимала одну из лидирующих позиций по этому показателю среди всех западных стран.
«На Украине люди очень обеспокоены. Я понимаю, что есть разные оценки деятельности Бориса Джонсона, но мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины», — заявила Совсун.
Борис Джонсон объявил о своей отставке после громкого скандала в Консервативной партии. Премьер-министр признался, что в последние дни пытался убедить коллег не менять состав правительства.