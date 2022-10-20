Украинский политик признал эффективность российской армии в разговоре с пранкерами

Пашинский отметил, что у ВС РФ отлаженная коммуникация и нет проблем со снарядами. Украинский политик заявил, что ВСУ нуждаются в сохранении больших объемов поставок ракет HIMARS, которое, по его словам, дает киевскому режиму «колоссальное преимущество» в конфликте.