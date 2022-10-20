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Украинский политик признал эффективность российской армии в разговоре с пранкерами

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Федеральное агентство новостей

Экс-депутат Верховной Рады Сергей Пашинский в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, признал высокую эффективность российской армии, думая, что беседует с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, сообщает РИА Новости.

«Русские применяют достаточно эффективную тактику, у них в воздухе постоянно три «Орлана», постоянная связь с артиллерией и минометами, любое движение на нашей стороне – идет артиллерийский вал», — заявил Пашинский.

Пашинский отметил, что у ВС РФ отлаженная коммуникация и нет проблем со снарядами. Украинский политик заявил, что ВСУ нуждаются в сохранении больших объемов поставок ракет HIMARS, которое, по его словам, дает киевскому режиму «колоссальное преимущество» в конфликте.

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