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Украинский певец Данилко скрывает свои российские концерты от соотечественников

Украинский певец Данилко скрывает свои российские концерты от соотечественников
globallookpress.com/Alexander Keltik/Russian Look

Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, пытается скрыть от украинцев тот факт, что давал концерты в России после 2014 года. Исполнитель уверяет свою аудиторию, что последний его российский концерт был в 2013 году.

Однако в 2018 году он был участником конкурса «Новая волна» в Сочи, куда прибыл по приглашению продюсера Игоря Крутого. Об этом случае напомнили журналисты портала Дни.Ру.

Это выступление Данилко специально скрывает, но при любом удобном случае пытается раскритиковать страну, где прославился и разбогател. 

Ранее, портал argumenti.ru сообщал, что во время концерта в поддержку Украины артист выкрикивал со сцены антироссийские лозунги. 

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RusNewsToday24
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