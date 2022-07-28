Украинский певец Данилко скрывает свои российские концерты от соотечественников

Певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, пытается скрыть от украинцев тот факт, что давал концерты в России после 2014 года. Исполнитель уверяет свою аудиторию, что последний его российский концерт был в 2013 году.
Однако в 2018 году он был участником конкурса «Новая волна» в Сочи, куда прибыл по приглашению продюсера Игоря Крутого. Об этом случае напомнили журналисты портала Дни.Ру.
Это выступление Данилко специально скрывает, но при любом удобном случае пытается раскритиковать страну, где прославился и разбогател.
Ранее, портал argumenti.ru сообщал, что во время концерта в поддержку Украины артист выкрикивал со сцены антироссийские лозунги.