Украинский омбудсмен признал, что более 7 тысяч военных ВСУ пропали без вести

Порядка 7,2 тысячи военных ВСУ на данный момент числятся пропавшими без вести. Об этом заявил уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, передает РИА Новости.
По информации источника, украинский омбудсмен подчеркнул, что ВСУ, Нацгвардия, пограничная служба и Служба безопасности страны (СБУ) являются разными институтами. Таким образом, когда ВСУ дают собственную статистику, то учитывают бойцов только из своего ведомства. Поэтому 7,2 тысячи являются военными Вооруженных сил Украины.
Котенко также отметил, что большая часть пропавших без вести украинских военнослужащих находятся в плену. В пример омбудсмен привел бойцов 1-го батальона и 36-й бригады войск Украины.
«Если их [пленных] больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими», — констатировал Котенко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.