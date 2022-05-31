Украинский омбудсмен Денисова уволена после вранья о «преступлениях» России

По данным ряда местных СМИ, к работе Денисовой и ее компетентности «есть немало вопросов. Нардеп Павел Фролов, комментируя ситуацию, заявил, что деятельность омбудсмена вредила репутации Украины — она концентрировалась на «сексуальных преступлениях в извращенной форме», но не могла подтвердить свои слова доказательствами.