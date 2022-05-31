Украинский омбудсмен Денисова уволена после вранья о «преступлениях» России

Депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение Людмилы Денисовой, занимавшей должность омбудсмена по права человека на Украине. Сама Денисова считает, что распоряжение об этом поступило от Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
По данным ряда местных СМИ, к работе Денисовой и ее компетентности «есть немало вопросов. Нардеп Павел Фролов, комментируя ситуацию, заявил, что деятельность омбудсмена вредила репутации Украины — она концентрировалась на «сексуальных преступлениях в извращенной форме», но не могла подтвердить свои слова доказательствами.
За отставку омбудсмена проголосовали 234 депутата Верховной рады, она была назначена на эту должность при бывшем президенте страны Петре Порошенко.