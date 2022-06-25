Украинский националист заявил о резкой смене планов на лето из-за спецоперации ВС РФ

Очередной украинский солдат опубликовал в соцсетях личные рассуждения на камеру и пожаловался подписчикам в TikTok, что планировал провести лето иначе, однако спецоперация ВС РФ внесла свои коррективы.
Судя по запечатленному на видео, неизвестный видеоблогер из ВСУ снимал его на бегу, чтобы не попасть под артобстрел. Где конкретно был снят ролик — неизвестно.
«Если раньше я хотел летом похудеть, то теперь я хочу хотя бы выжить!» — пожаловался украинский солдат.
Обозреватель «Военного дела» Павел Шишкин отметил, что в кадре оказалась и форма безымянного бегуна «с нацистскими шевронами». Он отметил, что спецоперация ВС РФ круто поменяла планы на лето у всех украинских националистов.