Украинский морпех предстанет перед судом в ДНР за убийство заложницы

В материале РИА Новости говорится, что боец 501-го отдельного батальона морской пехоты украинской армии причастен к совершению особо тяжких преступлений. Байдракову были предъявлены обвинения в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в Донецкой Народной Республике, а также в жестоком обращении с мирными жителями, незаконном лишении свободы человека и умышленном убийстве женщины.