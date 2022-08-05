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Украинский морпех предстанет перед судом в ДНР за убийство заложницы

Украинский морпех предстанет перед судом в ДНР за убийство заложницы
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Прокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении морпеха ВСУ Антона Байдракова, который обвиняется в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в республике.

В материале РИА Новости говорится, что боец 501-го отдельного батальона морской пехоты украинской армии причастен к совершению особо тяжких преступлений. Байдракову были предъявлены обвинения в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в Донецкой Народной Республике, а также в жестоком обращении с мирными жителями, незаконном лишении свободы человека и умышленном убийстве женщины.

По данным следствия, украинский военный насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее. Отмечается, что Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь.

Ранее стало известно, что в Донбасс был переброшен отряд американских наемников с опытом ведения партизанской войны и диверсионных операций, передает Infox.

ВСУ ДНР морпех суд
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