Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался о ситуации в Донбассе, где, по его утверждениям, ВСУ удалось удержать позиции к западу от Донецка.
Официальный представитель ведомства Александр Штупун заявил, что союзные войска предприняли попытку нанести удар в районе Красногоровки и Новоселовки. При этом спикер генштаба заверил, что ВСУ «остановили наступление противника, отбросив его назад».
Ранее в Минобороны России сообщали, что батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ бросил позиции в районах Опытного и Невельского, потеряв в боях на территории ДНР порядка 70% личного состава.