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Украинский генштаб утверждает, что «противник отброшен назад» при наступлении к западу от Донецка

Украинский генштаб утверждает, что «противник отброшен назад» при наступлении к западу от Донецка
Федеральное агентство новостей

Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался о ситуации в Донбассе, где, по его утверждениям, ВСУ удалось удержать позиции к западу от Донецка.

Официальный представитель ведомства Александр Штупун заявил, что союзные войска предприняли попытку нанести удар в районе Красногоровки и Новоселовки. При этом спикер генштаба заверил, что ВСУ «остановили наступление противника, отбросив его назад».

Ранее в Минобороны России сообщали, что батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ бросил позиции в районах Опытного и Невельского, потеряв в боях на территории ДНР порядка 70% личного состава.

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