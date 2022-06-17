Украинский генштаб сообщил о ракетном ударе ВС РФ по позициям ВСУ на линии Орехов — Гуляйполе

Прорыв линии украинской обороны в районе Орехова или Гуляйполе позволит российской армии продвинуться к Запорожской области. После сообщения генштаба стало известно, что у Лисичанская отряды теробороны попытались дезертировать с позиций. Находясь под артиллерийским обстрелом ВС РФ, они утратили желание продолжать дальнейшие боевые действия без подкреплений и тяжелой бронетехники.