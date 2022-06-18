Украинский генерал Карпенко: ВСУ в ходе спецоперации потеряли половину тяжелых вооружений

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Согласно информации Минобороны РФ, за это время удалось уничтожить 205 самолетов, 131 вертолет, 342 зенитных ракетных комплекса, 3587 танков и ряд других видов вооружения противника.