Украинский генерал Карпенко: ВСУ в ходе спецоперации потеряли половину тяжелых вооружений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли примерно 50 процентов тяжелых вооружений с начала российской спецоперации. Такое заявление в беседе с National Defense сделал украинский генерал Владимир Карпенко, командующий логистикой сухопутных войск.
Он привел в пример только тяжелое вооружение. Остальные потери также считаются весомыми.
«Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем», — отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Согласно информации Минобороны РФ, за это время удалось уничтожить 205 самолетов, 131 вертолет, 342 зенитных ракетных комплекса, 3587 танков и ряд других видов вооружения противника.