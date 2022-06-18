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Украинский генерал Карпенко: ВСУ в ходе спецоперации потеряли половину тяжелых вооружений

Украинский генерал Карпенко: ВСУ в ходе спецоперации потеряли половину тяжелых вооружений
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли примерно 50 процентов тяжелых вооружений с начала российской спецоперации. Такое заявление в беседе с National Defense сделал украинский генерал Владимир Карпенко, командующий логистикой сухопутных войск.

Он привел в пример только тяжелое вооружение. Остальные потери также считаются весомыми. 

«Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем», — отметил он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Согласно информации Минобороны РФ, за это время удалось уничтожить 205 самолетов, 131 вертолет, 342 зенитных ракетных комплекса, 3587 танков и ряд других видов вооружения противника.

Вооружение ВСУ спецоперация рф
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