Украинский дзюдоист заявил, что откажется от всех титулов из-за России

Дзюдоист из Украины Георгий Зантарая резко высказался по поводу участия россиян в соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо.
Накануне стало известно, что российские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема, который пройдет в монгольском Улан-Баторе. Участвовать с соревнования россияне будут в качестве нейтральных атлетов.
Ранее Международной федерации дзюдо отменила турниры на территории РФ из-за ситуации на Украине. Но при этом организация дала разрешение спортсменам из России принимать участие в турнирах в нейтральном статусе, сообщает РИА Новости.
«Я увидел на официальном сайте Международной федерации дзюдо, что российские спортсмены будут допущены до турнира в Улан-Баторе и смогут выступать под нейтральным флагом. Позвольте напомнить, что спорт не может оставаться в стороне от политических вопросов. Поэтому хочу сделать важное для меня заявление. Если российских спортсменов допустят к турниру, то я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира», — заявил Зантарая.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.