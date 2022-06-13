Украинский дзюдоист заявил, что откажется от всех титулов из-за России

«Я увидел на официальном сайте Международной федерации дзюдо, что российские спортсмены будут допущены до турнира в Улан-Баторе и смогут выступать под нейтральным флагом. Позвольте напомнить, что спорт не может оставаться в стороне от политических вопросов. Поэтому хочу сделать важное для меня заявление. Если российских спортсменов допустят к турниру, то я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира», — заявил Зантарая.