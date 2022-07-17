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Украинский депутат Гончаренко посоветовал Вучичу бежать в Россию

Украинский депутат Гончаренко посоветовал Вучичу бежать в Россию
IMAGO/Christian Spicker/Globallookpress

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу после его заявлений о спецоперации РФ следует готовиться к бегству в Россию.

Ранее украинский депутат пообещал «перевоспитать сербов» и помешать возможному вступлении Сербии в Евросоюз. В ответ сербский президент пожелал Украине «всего наилучшего».

Гончаренко также писал, что Сербия «слишком много о себе думает» для такой маленькой страны и пригрозил в будущем припомнить заявления сербского руководства.

Напомним, на этой недели Александр Вучич подчеркнул, что Запад воюет с Россией руками украинцев. Он предположил, что на определенном этапе спецоперации президент России Владимир Путин обратится к мировым лидерам с предложением, но если они его отвергнут, то в мире начнется ад.

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