Украинский депутат Гончаренко посоветовал Вучичу бежать в Россию

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу после его заявлений о спецоперации РФ следует готовиться к бегству в Россию.
Ранее украинский депутат пообещал «перевоспитать сербов» и помешать возможному вступлении Сербии в Евросоюз. В ответ сербский президент пожелал Украине «всего наилучшего».
Гончаренко также писал, что Сербия «слишком много о себе думает» для такой маленькой страны и пригрозил в будущем припомнить заявления сербского руководства.
Напомним, на этой недели Александр Вучич подчеркнул, что Запад воюет с Россией руками украинцев. Он предположил, что на определенном этапе спецоперации президент России Владимир Путин обратится к мировым лидерам с предложением, но если они его отвергнут, то в мире начнется ад.