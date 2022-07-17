Украинский депутат Гончаренко посоветовал Вучичу бежать в Россию

Напомним, на этой недели Александр Вучич подчеркнул, что Запад воюет с Россией руками украинцев. Он предположил, что на определенном этапе спецоперации президент России Владимир Путин обратится к мировым лидерам с предложением, но если они его отвергнут, то в мире начнется ад.