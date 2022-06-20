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Украинский депутат Безуглая: Зеленский совершил тайный визит в Лисичанск и попал под обстрел

Украинский депутат Безуглая: Зеленский совершил тайный визит в Лисичанск и попал под обстрел
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лисичанск. О тайном визите главы государства в город сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

Украинский политик опубликовала фотографии из Лисичанска в соцсетях. На изображении Зеленский стоит в окружении военнослужащих.

 «Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он попал потом под обстрел. Тайно [приехал] поддержать и увидеть [все] своими глазами, разобраться”», — написала Безуглая. 

Ранее власти Брянской области пригласили западных лидеров посетить субъект. Недавно регион обстреляли со стороны Украины, рассказали журналисты RT.

безуглая Зеленский лисичанск Украина
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RusNewsToday24
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