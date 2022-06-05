Украинский чиновник Тимошенко сообщил о визите Зеленского в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Запорожье. Соответствующий пост появился на странице заместителя руководителя офиса президента страны Кирилла Тимошенко в соцсети.
Информация о дате и целях визита украинского лидера не уточнялась. По данным местных СМИ, Зеленский, в частности, побеседовал с гражданами, эвакуированными из Мариуполя.
На прошлой неделе президент Украины посетил Харьков. Это была его первая с начала спецоперации поездка за пределы Киевской области.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью кампании является защита жителей Донбасса.