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Украинский чиновник Тимошенко сообщил о визите Зеленского в Запорожье

Украинский чиновник Тимошенко сообщил о визите Зеленского в Запорожье
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Запорожье. Соответствующий пост появился на странице заместителя руководителя офиса президента страны Кирилла Тимошенко в соцсети.

Информация о дате и целях визита украинского лидера не уточнялась. По данным местных СМИ, Зеленский, в частности, побеседовал с гражданами, эвакуированными из Мариуполя.

На прошлой неделе президент Украины посетил Харьков. Это была его первая с начала спецоперации поездка за пределы Киевской области.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью кампании является защита жителей Донбасса.

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