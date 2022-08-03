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Украинский боксер Невеселый заявил, что необходимо уважительно относиться к спортсменам из России

Украинский боксер Невеселый заявил, что необходимо уважительно относиться к спортсменам из России
Федеральное агентство новостей

Украинский боксер Виталий Невеселый, переехавший в Луганскую Народную Республику, заявил о необходимости уважительного отношения к российским спортсменам, передает РИА Новости.

Атлет признался, что дружит со многими российскими спортсменами, а оскорблять людей по национальному или гражданскому признаку считает недопустимым. Кроме того, народы России и Украины — братские.

«Мы братские народы. У меня много друзей в России среди спортсменов. И мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», — сказал боксер.

Невеселый добавил, что находится в розыске у Службы безопасности Украины, лишь чудом сумев выбраться из Киева в конце февраля. Спортсмен убежден, что его жизни грозит опасность.

Ранее Федерация бокса Украины обвинила Виталия Невеселого в «коллаборационизме», призвав привлечь его к уголовной ответственности.

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