Украинский боксер Невеселый заявил, что необходимо уважительно относиться к спортсменам из России

Украинский боксер Виталий Невеселый, переехавший в Луганскую Народную Республику, заявил о необходимости уважительного отношения к российским спортсменам, передает РИА Новости.
Атлет признался, что дружит со многими российскими спортсменами, а оскорблять людей по национальному или гражданскому признаку считает недопустимым. Кроме того, народы России и Украины — братские.
«Мы братские народы. У меня много друзей в России среди спортсменов. И мы никогда не можем себе позволить такое отношение друг к другу», — сказал боксер.
Невеселый добавил, что находится в розыске у Службы безопасности Украины, лишь чудом сумев выбраться из Киева в конце февраля. Спортсмен убежден, что его жизни грозит опасность.
Ранее Федерация бокса Украины обвинила Виталия Невеселого в «коллаборационизме», призвав привлечь его к уголовной ответственности.