Украинский боевик вербовал россиян для поджогов военкоматов в стране

Житель Ростова-на-Дону общался с украинским боевиком, который пытался убедить его «поджигать военкоматы в России» и присоединиться к нацбатальону. Сотрудники правоохранительных органов уже разыскивают вербовщика, передает РИА Новости.
Мужчина рассказал, что украинец представился Олександром. Он связался с ним в конце мая через личные сообщения в мессенджере Telegram.
«Он предложил мне высокооплачиваемую “роботку”… Сказал, что агитирует ребят поджигать военкоматы в любом из городов России, чтобы запугать нашу власть», — пояснил россиянин.
За один поджог украинец обещал выплату в размере 2 тысяч долларов. Каждое нападение на военкомат нужно было запечатлеть на видео.
«Он сказал, что таким образом уже организовал 13 поджогов на территории нашей страны», — добавил житель Ростова-на-Дону.
Затем боевик предложил собеседнику украсть танк у российских войск. За такую добычу предлагалась награда в виде украинского гражданства и 3 млн рублей. Мужчина сохранил фотографии всей переписки и передал их полиции. Согласно неофициальным данным, вербовщик действительно находится на Украине, однако его личность пока не раскрыта.