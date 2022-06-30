Украинский боевик вербовал россиян для поджогов военкоматов в стране

Затем боевик предложил собеседнику украсть танк у российских войск. За такую добычу предлагалась награда в виде украинского гражданства и 3 млн рублей. Мужчина сохранил фотографии всей переписки и передал их полиции. Согласно неофициальным данным, вербовщик действительно находится на Украине, однако его личность пока не раскрыта.