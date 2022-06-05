Украинский блогер-националист оставил агитационные листовки в здании СБУ в Мариуполе

Рекламные листовки украинского блогера-националиста по прозвищу Фашик Донецкий обнаружили в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе. Информацию об этом передает корреспондент РИА Новости.
Известно, что в данном здании была расположена база украинских боевиков. Агитационные материалы, оставленные блогером, содержат изображение черно-красного флага украинских националистов. На них также имеется слоган «Все будет Украина» и подпись «Фашик Донецкий».
Помимо этого, в мариупольском здании СБУ обнаружили другую печатную продукцию. Среди находок были календари «Защищаем Украину вместе», «30 лет основания СБУ», а также «Кодекс добродетели сотрудника Службы безопасности Украины».