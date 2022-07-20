Украинский беженец отказался продавать миску супа мужчине в Польше

Поляк пришел поесть в местную столовую, однако украинский беженец отказался обслуживать посетителя. Украинец мотивировал свое решение тем, что еда предназначена только для его сограждан.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Шкварка News». На кадрах видно, что поляк возмущается подобным отношением украинского гостя, однако мужчине доходчиво поясняют, что рассчитывать на еду он не сможет – яства только для украинцев.
Стоит отметить, что столовая функционирует как раз за счет средств, полученных от местных жителей. Поляк также пытался объяснить персоналу, что хочет есть, однако наткнулся на безразличие со стороны украинского работника.