Украинским телеведущим пришлось оправдываться за русскую речь после проклятий зрителей

Недавно украинки Маша Ефросинина и Оля Полякова начали выпускать шоу на YouTube, в котором стараются обсуждать различные проблемы, начиная с бытовых и заканчивая политическим, сдабривая все это шутками и смешными историями. Однако подписчики начали писать множество негативных комментариев угрожающего характера, потому что девушки разговаривают на русском языке.