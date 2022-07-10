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Украинским телеведущим пришлось оправдываться за русскую речь после проклятий зрителей

Украинским телеведущим пришлось оправдываться за русскую речь после проклятий зрителей
prt scr youtube.com/Маша Ефросинина

Украинским телеведущим YouTube-шоу «Взрослые девочки» Маше Ефросининой и Оле Поляковой пришлось оправдываться и извиняться за то, что говорят на русском языке.

Недавно украинки Маша Ефросинина и Оля Полякова начали выпускать шоу на YouTube, в котором стараются обсуждать различные проблемы, начиная с бытовых и заканчивая политическим, сдабривая все это шутками и смешными историями. Однако подписчики начали писать множество негативных комментариев угрожающего характера, потому что девушки разговаривают на русском языке.

«Комментарии под нашими выпусками — пугающие просто на физическом уровне, все они касаются проклятий по поводу русского языка», — цитирует Марию Ефросинину «Русская весна».

При этом еще недавно певица Ольга Полякова и телеведущая Маша Ефросинина со смехом уверяли, что на Украине никто не притесняет русский: «Говори на каком хочешь языке».

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RusNewsToday24
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