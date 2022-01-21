Украинским биатлонистам посоветовали не делать фото с российскими спортсменами на ОИ-2022

Биатлонистам, представляющим Украину на предстоящих Олимпийских играх – 2022 в Пекине, настоятельно порекомендовали не делать общие фотографии со спортсменами из России.

Об этом сообщило издание РИА Спорт, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Биатлонистов украинской олимпийской сборной также призвали не давать интервью на русском языке. Об этом стало известно после беседы Министерства спорта Украины с биатлонистами 20 января.

Олимпийские игры – 2022 пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля.

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