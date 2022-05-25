Украинским беженцам отменят бесплатный проезд на транспорте в Европе

Украинских беженцев могут лишить бесплатного проезда в ряде европейских государств. Соответствующую информацию передала пресс-служба Европейского союза поддержки Украины.
Как стало известно, эти изменения произойдут уже с 1 июня. Тем не менее для украинцев будет доступен льготный проезд.
Так, например, беженцы за девять евро смогут приобрести проездной билет на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах. Такая же услуга, но на два евро меньше, будет действовать и в Чехии.
Что касается Польши, то органы, занимающиеся транспортными вопросами, пока еще не определились с цены за льготный проезд для украинских беженцев.