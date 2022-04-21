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    Украинский военный 36-й бригады ВМС признался, что на самом деле происходило на «Азовмаше»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинский военный 36-й бригады ВМС признался, что на самом деле происходило на «Азовмаше»

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    Федеральное агентство новостей

    Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал
    видеозапись с допросом украинского военного. Как выяснилось, военнослужащий несколько
    дней провел на заводе «Азовмаш», после неудачной попытки побега.

    Как рассказал военный, он был наводчиком танка в 36-й
    бригаде морской пехоты ВСМ Украины. Когда поступила команда покинуть «Азовмаш»,
    попытка была пресечена и военным пришлось еще на несколько дней задержаться на
    территории завода. Вторая попытка закончилась неудачей — морской пехотинец
    попался в плен.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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