Украинский военный 36-й бригады ВМС признался, что на самом деле происходило на «Азовмаше»

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Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал
видеозапись с допросом украинского военного. Как выяснилось, военнослужащий несколько
дней провел на заводе «Азовмаш», после неудачной попытки побега.
Как рассказал военный, он был наводчиком танка в 36-й
бригаде морской пехоты ВСМ Украины. Когда поступила команда покинуть «Азовмаш»,
попытка была пресечена и военным пришлось еще на несколько дней задержаться на
территории завода. Вторая попытка закончилась неудачей — морской пехотинец
попался в плен.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.