Украинский военный 36-й бригады ВМС признался, что на самом деле происходило на «Азовмаше»

Как рассказал военный, он был наводчиком танка в 36-й

бригаде морской пехоты ВСМ Украины. Когда поступила команда покинуть «Азовмаш»,

попытка была пресечена и военным пришлось еще на несколько дней задержаться на

территории завода. Вторая попытка закончилась неудачей — морской пехотинец

попался в плен.