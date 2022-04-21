Украинский трюк не сработает: Молдавия останется без газа при потере контракта с «Газпромом»

«Нужно понимать, что газ будет очень дорогим, ведь сейчас он

продается с большой скидкой, а новые покупки будут возможны только с учетом

биржевых индексов некого европейского хаба. Плюс будут расходы на

транспортировку от этого хаба. Это будет очень дорого. С этим уже сталкивалась

Украина. Однако у Киева есть возможность делать виртуальный реверс газа из

России, экономя на этом, а у Молдавии такой возможности нет, поскольку она не

является транзитной страной», — резюмировал Белогорьев.