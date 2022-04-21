Украинский трюк не сработает: Молдавия останется без газа при потере контракта с «Газпромом»

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Молдавия готова закупать газ на международном рынке в случае
остановки поставок со стороны «Газпрома», заявил вице-премьер, министр инфраструктуры
страны Андрей Спыну, передает РИА Новости. Заместитель
директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал в беседе
с «Народными Новостями», что у Кишинева физически нет возможности заместить
российский газ.
Еще в октябре минувшего года молдавские власти договорились с
российской компанией, что с долгом, скопившимся у Кишинева перед «Газпромом», будет
проведен аудит. Однако, отметил Спыну, тендер на проведение аудита провалился.
По его словам, на это повиляла ситуация на Украине, поскольку многие
независимые компании отказались приезжать в страну. По мнению молдавского
министра, невыполнение договоренности может привести к остановке поставок «Газпрома»,
однако Кишинев уже якобы подготовился к подобному сценарию.
«После множества писем, отправленных правительством и
“Молдовагазом” “Газпрому” с просьбой отсрочить проведение
аудита, мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и
обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom
оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными
поставщиками газа в Молдавию. Семь компаний выразили готовность поставлять газ,
некоторые из них уже делали это в октябре прошлого года», — констатировал Спыну.
Пока нет оснований полагать, что поставки российского газа в
Молдавию прекратятся, полагает Алексей Белогорьев. Он напомнил, что молдавский
долг копился много лет и сторонам удавалось прийти к взаимопониманию. К тому же
Кишинев обеспечивает энергией Тирасполь, а Москва не заинтересована в ограничении
поставок в Приднестровье.
«Этот регион снабжается по контракту с «Молдовагазом», там нет
отдельных поставок. Поэтому у «Газпрома» нет возможности поставлять газ в
Приднестровье напрямую, а прекращать поставки в Приднестровье РФ точно не будет»,
— подчеркнул наш собеседник.
Кишинев и «Молдовагаз» не отказываются от проведения
независимого аудита, продолжил специалист. Сейчас на повестке дня не сам факт
его проведения, а сроки, с которыми «Газпром» все же может пойти на уступки.
Это единственный вариант для Молдавии не остаться без газа, поскольку возможность
его замещения, вопреки заверениям Спыну, весьма ограничена.
«Замещение возможно через газопровод из Румынии, но его
мощность 1,5 млрд кубометров в год, а Молдавия с Приднестровьем потребляют три.
Есть проблемы и в инфраструктуре внутри самой Румынии: непонятно где найти
необходимый газ. Все-таки 1,5 млрд — не так уж и мало. То есть половину объема
теоретически заместить возможно, но полностью — нет», — пояснил эксперт.
Даже если Кишинев изыщет необходимые объемы, стоимость
нероссийского голубого топлива будет значительно выше. Молдавия не является
страной-транзитером газа, как, например, Украина, поэтому не сможет
использовать схемы с реверсивными поставками, как это делал Киев.
«Нужно понимать, что газ будет очень дорогим, ведь сейчас он
продается с большой скидкой, а новые покупки будут возможны только с учетом
биржевых индексов некого европейского хаба. Плюс будут расходы на
транспортировку от этого хаба. Это будет очень дорого. С этим уже сталкивалась
Украина. Однако у Киева есть возможность делать виртуальный реверс газа из
России, экономя на этом, а у Молдавии такой возможности нет, поскольку она не
является транзитной страной», — резюмировал Белогорьев.
Ранее сообщалось, что стоимость топлива в Германии достигла
рекордных значений за последние полвека.