Украинский трезубец спилили со здания горсовета Днепрорудного в Запорожской области

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Администрация города Днепрорудное в Запорожской области
сообщила, что со здания городского совета был спилен размещенный на флагштоке
украинский трезубец.
Как сообщил корреспондентам РИА Новости один из сотрудников
горсовета, теперь на здании остался только российский флаг.
«В
военно-гражданской администрации посчитали, что российский флаг и украинский
символ плохо сочетаются, и решили избавить от последнего. Вот так проходит
денацификация Днепрорудного», – заявил он.
Вместе
с этим со стены жилого дома были сняты плакаты с изображением украинских
военнослужащих.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.