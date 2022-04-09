Украинский провокатор пытался сорвать выступление комика Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе

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Комик Нурлан Сабуров сделал паузу на концерте в Лос-Анджелесе из-за попытки украинского провокатора сорвать выступление. Мужчина потребовал от стендапера обозначить свою позицию по событиям вокруг Украины.
Сабуров на повышенных тонах пообщался с одним из зрителей на концерте в Лос-Анджелесе. Мужчина с задних рядов прокричал колкую фразу, которую шоумен не смог проигнорировать.
«Если ты зассал, то так и скажи: ″Я боюсь сказать: ″Нет! ″» — воскликнул зритель и тут же получил ответ со сцены.
Стендапер не стал скрывать, что не хочет ничего комментировать, так как у него есть на это свои причины.
«Да. Так и есть, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете?» — задался вопросом Сабуров.
Короткий ролик с концерта комика появился в Telegram-канале бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова. Ранее Сабуров сообщал поклонникам о гастрольном туре по Соединенным Штатам. Первое выступление состоялось 8 апреля.