Украинский политик Мураев отверг обвинения Лондона в «сотрудничестве» с Россией

Украинский политик Мураев отверг обвинения Лондона в «сотрудничестве» с Россией Новости
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Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, объявленный МИД Великобритании «пророссийским», назвал себя патриотом.

Мураев в интервью британской газете Telegraph заявил, что у России есть «другой кандидат». Он назвал бездоказательные утверждения Лондона о поддержке его Россией «глупыми и абсурдными».

Издание отмечает, что в действительности «кандидатом Кремля» якобы является глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук. Газете не удалось получить у Медведчука комментария.

Также Мураев дал комментарий британскому изданию Observer. Он заявил, что министерство иностранных дел Великобритании запуталось, назвав его пророссийским кандидатом. Он напомнил, что с 2018 года находится под санкциями России.

 
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Медведчук мураев Украина
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