Украинский подполковник Саламаха сдал российским военным склад с оружием ВСУ в районе Херсона

Как сообщил корреспондент РИА Новости, на складе находились десятки автоматов, пулеметы и гранаты. Саламаха также рассказал военкору о планах киевского режима устроить ряд диверсий в тылу российских военных на освобожденных от националистов территориях Херсонской области.