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После встречи с ВС РФ командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха добровольно сдал склад с украинским вооружением накануне Дня Победы.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, на складе находились десятки автоматов, пулеметы и гранаты. Саламаха также рассказал военкору о планах киевского режима устроить ряд диверсий в тылу российских военных на освобожденных от националистов территориях Херсонской области.
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