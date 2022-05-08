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    Украинский подполковник Саламаха сдал российским военным склад с оружием ВСУ в районе Херсона

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинский подполковник Саламаха сдал российским военным склад с оружием ВСУ в районе Херсона

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    pixabay.com

    После встречи с ВС РФ командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха добровольно сдал склад с украинским вооружением накануне Дня Победы.

    Как сообщил корреспондент РИА Новости, на складе находились десятки автоматов, пулеметы и гранаты. Саламаха также рассказал военкору о планах киевского режима устроить ряд диверсий в тылу российских военных на освобожденных от националистов территориях Херсонской области.

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