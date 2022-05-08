Украинский пленный Кормянков: Киев пытался эвакуировать наемников вместо своих солдат из Мариуполя

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Начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков, оказавшийся в плену ВС РФ, во время допроса заявил, что Киев пытался эвакуировать наемников из Мариуполя, не спасая при этом собственных солдат.
Кормянков сообщил, что был шокирован, узнав, что киевское руководство отправило вертолет для эвакуации иностранных наемников. Однако, как заявил Кормянков, Украина не смогла их спасти, так как вертолеты были сбиты ВС РФ.
«Конечно, хотелось бы, чтобы нам была какая-то поддержка», — поделился украинский военнопленный.
Морпех ВСУ подчеркнул, что был «неожиданно» удивлен тому, что Киев не оказывал никакой поддержки украинским военным.
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