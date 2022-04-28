Украинский певец Макс Барских вновь оскорбил россиян

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Автор и исполнитель песен Макс Барских продолжает резко высказываться о российской аудитории.
Еще недавно Барских приезжал в Россию и давал концерты для своих российских поклонников. Теперь он не только отвернулся от публики, но и блокирует любые замечания в свой адрес.
По словам исполнителя, ему не составляет труда вносить в черный список тех, кто не согласен с его мнением.
«Своими комментариями показываете, насколько вы тупоголовые», — вновь оскорбил россиян украинский певец в социальной сети.
Ранее исполнитель заявил, что больше не будет давать концерты в России, а свою музыку и вовсе запретил для российских слушателей. Кроме того, Барских отказывается возвращать поклонникам деньги за билеты на отмененные выступления в РФ.
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