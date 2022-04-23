Украинский офицер изнасиловал женщину на глазах у мужа в Мариуполе

Он утверждает, что граждане якобы сотрудничали с властями ДНР. Задержанных доставили на металлургический комбинат им. Ильича, где дислоцировались морпехи. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина изнасиловал девушку, а затем застрелил ее мужа, который наблюдал за зверствами националиста из «клетки». Следствие утверждает, что убита была и женщина, ее тело ищут. Ранее задержанный служил в органах внутренних дел Украины.