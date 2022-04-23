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    Украинский офицер изнасиловал женщину на глазах у мужа в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинский офицер изнасиловал женщину на глазах у мужа в Мариуполе

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Заместитель командира роты огневой поддержки по воспитательной работе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Батынский стал фигурантом уголовного дела по статьям об убийстве и изнасиловании.

    По версии СК России, 5 апреля украинский офицер, занимая должность замполита и руководителя одного из блокпостов в Мариуполе, приказал задержать семейную пару, которая ехала мимо него на велосипедах.

    Он утверждает, что граждане якобы сотрудничали с властями ДНР. Задержанных доставили на  металлургический комбинат им. Ильича, где дислоцировались морпехи. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина изнасиловал девушку, а затем застрелил ее мужа, который наблюдал за зверствами националиста из «клетки». Следствие утверждает, что убита была и женщина, ее тело ищут. Ранее задержанный служил в органах внутренних дел Украины.

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