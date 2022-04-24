Украинский морпех в женской одежде пытался сбежать из Мариуполя

Министерство обороны РФ последние несколько дней регулярно

открывало коридор для эвакуации украинских военных из Мариуполя, если те

пожелают сложить оружие добровольно. Российская сторона не раз подчеркивала, что гарантирует жизнь всем сдавшимся по своей воле.