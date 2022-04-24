Украинский морпех в женской одежде пытался сбежать из Мариуполя

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Военнослужащий ВСУ предпринял попытку сбежать из Мариуполя,
переодевшись в женскую одежду. Специальными гуманитарными коридорами военный по
какой-то причине воспользоваться не захотел.
Украинский морской пехотинец Александр Кирютин в попытке
покинуть Мариуполь переоделся в женскую одежду: надел шапку с цветочками,
желтый шарф и другие предметы женского гардероба. Его задержали силы Народной
милиции ДНР, заподозрившие в нем мужчину.
Министерство обороны РФ последние несколько дней регулярно
открывало коридор для эвакуации украинских военных из Мариуполя, если те
пожелают сложить оружие добровольно. Российская сторона не раз подчеркивала, что гарантирует жизнь всем сдавшимся по своей воле.
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