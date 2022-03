Украинский каравай: как испечь свадебный хлеб

Каравай — пышное хлебобулочное изделие, которое непременно должно быть на любой украинской свадьбе. Ведь этот традиционный хлеб символизирует процветание и достаток, что несомненно хорошо для новоиспеченных супругов. Потому уже на протяжении стольких лет данный обычай не забылся. Он и сейчас довольно актуальный, так как украинский каравай пекут и по сей день накануне свадьбы.

В нашей сегодняшней статье вы узнаете, как же следует готовить тесто для свадебного хлеба, чтобы оно получилось очень пышным и безумно вкусным. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Ведь такие знания уж точно лишними не будут.

© Depositphotos

Украинский каравай как неотъемлемая часть свадебного торжества

Пускай многие обычаи канули в лету, выпекание свадебного хлеба это обошло стороной. Так как большинство молодоженов уверены, что этой традицией нельзя пренебрегать ни в коем случае.

© Depositphotos

Конечно, сейчас к выпеканию каравая относятся намного проще. Потому его всё чаще стали заказывать, а не готовить самостоятельно. Но в любом случае каравай, сделанный руками крестной мамы одного из молодых, как требует обычай, не сравнится ни с каким покупным.

© Depositphotos

Как замесить тесто для свадебного хлеба

Список ингредиентов:

750 г пшеничной муки

10 г сухих дрожжей

4 яйца

300 мл молока

200 г сливочного масла

1 ч. л. соли

5 ст. л. сахара

ванилин по вкусу

Инструкция по приготовлению:

К 150 мл молока добавьте дрожжи и 2 столовые ложки сахара. Тщательно перемешайте. Добавьте 4 столовых ложек пшеничной муки, предварительно ее просеяв. Снова перемешайте. Полученную опару оставьте в теплом месте на 45 минут. Оставшееся молоко смешайте со сливочным маслом и 3 столовыми ложками сахара. Подогрейте в микроволновой печи. Дайте смеси остыть. Взбейте слегка три яйца и добавьте их в опару. Всыпьте 2 стакана муки и тщательно перемешайте. Затем добавьте смесь, полученную из молока и сливочного масла. Всыпьте оставшуюся муку и перемешайте все ингредиенты. Вымесите тесто руками (на это нужно потратить 20-25 минут). Накройте его полотенцем и дайте 2 часа отдохнуть. Тесто готово!

© Depositphotos

Можете не сомневаться: это проверенный рецепт, благодаря которому тесто на каравай выйдет просто идеальным. Потому можете быть уверены, что свадьба пройдет на ура. Ведь традиционный хлеб, символизирующий счастье молодой семьи, будет высшего качества. Расскажите в комментариях, положительно ли вы относитесь к такому обряду как выпекание свадебного каравая.

Фото на превью Depositphotos

The post Украинский каравай: как испечь свадебный хлеб appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!