Украинский кабмин до 1 октября заморозил цены на газ для населения

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Власти Украины не будет повышать тарифы на газ до 1 октября, следует из постановления кабмина. Фиксированная цена составит восемь гривен, что приблизительно равно 19 рублям.
«Этим актом вносятся изменения в “Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов”», — поясняет издание «Страна.ua».
Льготная цена также будет действовать для предприятий, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, отметил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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