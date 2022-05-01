Украинский иностранный легион пополнился наемниками из Японии

На записи можно увидеть двух «самураев» в форме с шевронами ВСУ. Информация о том, что японские добровольцы собрались на Украину появилась еще в начале марта. Тогда японская пресса писала о 70 бойцах, из которых около 50 служили в Силах самообороны Японии.