Украинский иностранный легион пополнился наемниками из Японии

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Японские наемники были замечены в «иностранном легионе» Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
На записи можно увидеть двух «самураев» в форме с шевронами ВСУ. Информация о том, что японские добровольцы собрались на Украину появилась еще в начале марта. Тогда японская пресса писала о 70 бойцах, из которых около 50 служили в Силах самообороны Японии.
Также ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в брошенном компьютере губернатора Николаевской области Виталия Кима список «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» с полными данными об иностранных наемниках. В нем фигурировала информация о японце Акира Кавасаки. Однако в настоящий момент никакой информации о его местонахождении нет.
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