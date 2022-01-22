Украинский генерал Москаль: Зеленский может поставить сограждан перед ультиматумом

Украинский генерал Москаль: Зеленский может поставить сограждан перед ультиматумом Новости
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Украинский президент Владимир Зеленский может использовать угрозу «войны» с Россией как повод для выполнения Минских соглашений. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль.

Он заявил, что нагнетание страха вокруг гипотетического вооруженного столкновения с Москвой выгодно Зеленскому. По его словам, у того могут «заехать шарики за ролики»

«Он может сказать: "Дорогие украинцы, выбирайте: или российские войска входят на территорию Украины, а у нас же и сил нет или выполняем Минские соглашения"», — предположил украинский генерал.

Москаль допустил, что Зеленский будет вынужден пойти на такой шаг, поскольку его душат со всех сторон, принуждая к выполнению тех же Минских соглашений. Экс-глава Луганской и Закарпатской областей заключил, что на сегодня считает этот сценарий наиболее реалистичным.

 
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Зеленский Минские соглашения москаль
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