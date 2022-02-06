Украинский фигурист Шмуратко назвал российских журналистов «хайпожорами»

Фигурист Иван Шмуратко, представляющий Украину на Олимпиаде-2022 в мужском одиночном катании, заявил, что российские журналисты решили создать хайп за его счет.

Ранее спортсмен отказался отвечать российским журналистам на русском языке, сообщив, что даст интервью на английском. Затем Шмуратко сказал, что пообщается с ними исключительно на украинском. При этом он пожелал, чтобы вопросы также задавались на его родном языке.

«Это мое желание. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец», — ответил фигурист на вопрос журналистов, запретили ли ему говорить на русском языке.

Однако другие украинские спортсмены соглашаются дать интервью на русском языке. Шмуратко заявил, что ему общение на украинском «удобнее, приятнее».

«Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство. На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры — 2022 проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего в международных соревнованиях разыгрывается 109 комплектов медалей.

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