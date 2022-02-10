Украинский эксперт Бадрак призвал Киев бомбить российские военные заводы

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак призвал Вооруженные силы Украины ударить по российским оружейным заводам.

Киев, по его словам, обладает технологией для создания таких снарядов, однако их удастся запустить только с воздушного судна. Об этом Бадрак заявил в эфире телеканала «Апостроф».

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — отметил специалист.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг зачастую выдает личные намерения за позицию Альянса. Так он прокомментировал слова главы военного блока о возможности отправки боевых групп в район Черного моря, в Румынию.

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