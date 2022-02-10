Украинский эксперт Бадрак призвал Киев бомбить российские военные заводы

Украинский эксперт Бадрак призвал Киев бомбить российские военные заводы Новости
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Украинский военный эксперт Валентин Бадрак призвал Вооруженные силы Украины ударить по российским оружейным заводам.

Киев, по его словам, обладает технологией для создания таких снарядов, однако их удастся запустить только с воздушного судна. Об этом Бадрак заявил в эфире телеканала «Апостроф».

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — отметил специалист.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг зачастую выдает личные намерения за позицию Альянса. Так он прокомментировал слова главы военного блока о возможности отправки боевых групп в район Черного моря, в Румынию.

 
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Валентин Бадрак военные заводы Украина
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