Украинский экономист Марунич объяснил необходимость поставок российского газа

Украинский экономист Марунич объяснил необходимость поставок российского газа Новости
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Украине необходимо заключить контракт с «Газпромом» на прямые поставки газа, поскольку текущие спотовые цены сильно вредят экономике страны. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский экономист Дмитрий Марунич.

По его словам, новый газовый контракт нужен всем. Он указал, что «Нафтогаз» отказался увеличивать объемы поставок по фиксированный цене в 7,42 гривны за кубометр для нужд отопления. Этот факт ставит под угрозу стабильность и надежность поставок тепла и электроэнергии в жилые дома, убежден экономист.

«Цена газа конечная с НДС – 60 гривен, у нас встанет скоро вся промышленность», — добавил Марунич.

Киев отказался от прямых закупок российского газа в 2015 году. С тех пор он закупает газ у Европы по виртуальному реверсу. По сути, страна получает тот же российский газ, перекупая его у других стран.

Украинские СМИ ранее сообщили о начале поставок российского газа в страну из Венгрии. Для этого Украине пришлось отказаться от привычного для себя реверса.

 
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