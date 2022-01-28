Украинский дипломат Чалый заявил о способности России устроить «головную боль» США

Украинский дипломат Чалый заявил о способности России устроить «головную боль» США Новости
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Россия может активно поддержать Китай, отвечая США на отказ уступить в вопросе безопасности. Так считает украинский дипломат Александр Чалый.

По его словам, заявления о «планах» России напасть на Украину высосаны из пальца. Россия будет отвечать США не через соседние страны, а через государства, расположенные близко к Штатам.

«Если русские пойдут, то пойдут в первую очередь не на Украину. Я еще в ноябре-декабре говорил, что Россия сделает США "головную боль" на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. Тогда об этом говорил только я. Я говорил это и своим друзьям в Вашингтоне, но никто в это не верил», — испугался Чалый, выступая в программе «Общественное мнение».

Сомнения США могут обернуться неприятностями, уверен дипломат. На стороне России скоро будет играть Китай, который находится в противостоянии с Вашингтоном.

«Самое главное, что до этого Китай избегал поддерживать какие-то стратегические вопросы русских, которые касались европейской безопасности или их отношений с американцами. И сейчас впервые Китай поддержал все эти российские ультимативные предложения по безопасности. То есть, сейчас геостратегический союз Китая и России, их видение общего мирового порядка после трансформации однополярного мира, в целом совпадают», — уверен Александр Чалый.

США и НАТО на днях дали письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон попросил не разглашать содержание документа. По словам Лаврова, реакция Альянса очень идеологизирована, пишет RT.

 
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