Украинский депутат Вениславский: члены территориальной обороны страны получат оружие

Участникам добровольческих формирований территориальной обороны Украины могут при необходимости предоставить самое различное вооружение. Об этом сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки страны Федор Вениславский.

Согласно вступившему в силу на Украине законопроекту об основах национального сопротивления, как можно больше граждан страны должны быть привлечены для обеспечения военной безопасности страны, а также сдерживания «агрессии». При этом, как отметил Вениславский, члены формирований могут использовать все виды стрелкового оружия.

По его словам, к ним относятся гранатометы, минометы, зенитные установки, переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы. Также по решению главнокомандующего ВСУ члены формирований могут получить и другие виды вооружений. Об этом Вениславский рассказал в интервью изданию «НВ».

«Это означает, что в случае необходимости главнокомандующий очень оперативно, имея все для этого необходимые законодательные основания, может своим приказом вооружить добровольческие формирования территориальной обороны любыми видами вооружения, включая тяжелое вооружение», — объяснил депутат.

Помимо этого, ранее киевский мэр Виталий Кличко сообщил о готовности пойти с оружием в руках против захватчиков при «вторжении» России. По его словам, в случае военного конфликта он лично встанет на защиту страны, передает телеканал «360».

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