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    Украинский делегат Подоляк предложил Москве провести отдельные переговоры по Мариуполю

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Украинский делегат Подоляк предложил Москве провести отдельные переговоры по Мариуполю

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    Davyd Arakhamia/via Globallookpress.com

    Советник главы Офиса президента Украины и член переговорной
    делегации Михаил Подоляк предложил российской стороне обсудить тему Мариуполя.

    Вместе с тем дипломат сразу обозначил основные моменты, к
    которым хотел бы прийти Киев на переговорах с российскими коллегами. В этот
    список вошли три позиции: установить «пасхальное перемирие» в городе,
    предоставить возможность для вывода гражданского населения, а также сесть за
    стол переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин приказал отменить
    штурм завода «Азовсталь», на котором укрылись остатки украинских националистов.
    Вместо этого российский лидер поручил заблокировать территорию комбината.

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