Украинский делегат Подоляк предложил Москве провести отдельные переговоры по Мариуполю

Вместе с тем дипломат сразу обозначил основные моменты, к

которым хотел бы прийти Киев на переговорах с российскими коллегами. В этот

список вошли три позиции: установить «пасхальное перемирие» в городе,

предоставить возможность для вывода гражданского населения, а также сесть за

стол переговоров.