Украинский делегат Подоляк предложил Москве провести отдельные переговоры по Мариуполю

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Советник главы Офиса президента Украины и член переговорной
делегации Михаил Подоляк предложил российской стороне обсудить тему Мариуполя.
Вместе с тем дипломат сразу обозначил основные моменты, к
которым хотел бы прийти Киев на переговорах с российскими коллегами. В этот
список вошли три позиции: установить «пасхальное перемирие» в городе,
предоставить возможность для вывода гражданского населения, а также сесть за
стол переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин приказал отменить
штурм завода «Азовсталь», на котором укрылись остатки украинских националистов.
Вместо этого российский лидер поручил заблокировать территорию комбината.
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