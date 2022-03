Украинский борщ на любой вкус: 3 уникальных рецепта

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Борщ — это традиционное украинское блюдо, которое обожают во многих странах. Так как его неповторимый аромат нравится всем. В нашей сегодняшней статье вы узнаете, как приготовить украинский борщ на любой вкус: с ребрами, грибами и черносливом.

Благодаря этим рецептам вкуснейший обед обеспечен. Ведь такое сытное первое блюдо никого не сможет оставить равнодушным. Вот почему следует брать очень большую кастрюлю. Всем же известно, что на следующий день борщ становится еще вкуснее.

Украинский борщ на любой вкус: 3 золотых рецепта

Беленый борщ с ребрами

Список ингредиентов:

800 г копченых ребер

2 морковки

2 свеклы

1 ст. л. подсолнечного масла

1 репчатый лук

4 л воды

1 ст. л. смальца

1 щеп. лимонной кислоты

400 мл сметаны

200 мл молока

3 ст. л. пшеничной муки

1 яйцо

лавровый лист по вкусу

укроп по вкусу

10 горошков черного перца

соль по вкусу

петрушка по вкусу

Как приготовить:

Копченые ребра нарезаем на небольшие куски. Отправляем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем соль и перец горошком. Ставим вариться на 1,5 часа. Отвариваем отдельно свеклу и морковь. Даем им остыть. Очищаем овощи от кожуры. Натираем свеклу и морковь на терке. Нарезаем мелко лук. Обжариваем его на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. К луку добавляем ложку смальца. Затем всыпаем морковь и свеклу. Всё перемешиваем. Тушим на небольшом огне. Добавляем щепотку лимонной кислоты и тщательно перемешиваем. В отдельную емкость вливаем сметану и молоко. Добавляем муку и яйцо. Взбиваем всё миксером. Отставляем в сторону. Добавляем к ребрам тушеные овощи и лавровый лист. К молочной заправке вливаем три черпака борща. Хорошо перемешиваем. В борщ добавляем молочную заправку и держим на слабом огне еще 5-7 минут. Измельчаем зелень. Добавляем ее в борщ и выключаем огонь. Приятного аппетита!

Украинский красный борщ

Список ингредиентов:

2 куриные ножки

1 морковка

2 свеклы

4 картошки

1 репчатый лук

1 квашеный помидор

0,5 кочана свежей капусты

4 л воды

соль по вкусу

2 лавровых листочка

6 горошков черного перца

петрушка по вкусу

Как приготовить:

В кастрюлю вливаем воду и отправляем вариться куриные ножки. Морковь нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем к бульону. Отвариваем отдельно свеклу. Затем очищаем ее от кожуры. Нарезаем картофель кубиками и добавляем их к бульону. Свеклу нарезаем соломкой. Измельчаем лук. Обжариваем его на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. К луку добавляем нарезанную свеклу и тушим на среднем огне. Солим борщ, добавляем лавровый лист и перец горошком. Квашеный помидор очищаем от кожуры, мелко нарезаем. Добавляем его к свекле и луку. Продолжаем тушить, периодически помешивая. Нарезаем капусту и добавляем ее в борщ. Всыпаем тушеные овощи. Держим на огне в течение 5-7 минут. Измельчаем петрушку. Добавляем в борщ, перемешиваем и выключаем огонь. Готово!

Борщ с белыми грибами

Список ингредиентов:

600 г свежих белых грибов

200 г чернослива

4 свеклы

1 кг картофеля

6 помидор

4 луковицы

3 морковки

1 кочан свежей капусты

подсолнечное масло по вкусу

7 л воды

1 ст. л. соли

4 лавровых листика

10 горошков черного перца

1 ст. л. копченой паприки

Как приготовить:

Нарезаем белые грибы и замачиваем их в соленой воде. Оставляем на 30 минут. Промываем грибы в чистой воде. В кастрюлю вливаем воду. Всыпаем грибы. Когда вода закипит, добавляем лавровый лист, перец горошком и соль. Варим в течение 30 минут. Затем достаем грибы из кастрюли. Помидоры обливаем кипятком, сдираем кожицу и нарезаем. Очищаем овощи. Нарезаем морковь и свеклу соломкой, картофель — кубиком. Измельчаем лук. Обжариваем его на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Добавляем к луку морковь. Постоянно помешиваем. Затем всыпаем свеклу. Тщательно всё перемешиваем. Добавляем копченую паприку и продолжаем тушить. Нарезаем помидоры. Добавляем их к остальным овощам. Тушим в течение нескольких минут. В грибную юшку добавляем тушеные овощи и нарезанные картофель с капустой. Доводим до кипения. Добавляем грибы и промытый чернослив. Тщательно перемешиваем. Добавляем перец горошком, лавровый лист и через 5 минут снимаем с огня. Приятного аппетита!

Обязательно попробуйте приготовить борщ по этим рецептам. Вкус полученного блюда вас непременно удивит! Какой из описанных выше рецептов вам понравился больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.

The post Украинский борщ на любой вкус: 3 уникальных рецепта appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!