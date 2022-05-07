Украинский беженец напал на россиянку в Испании, «поблагодарив» за трудоустройство

Россиянка Кристина владеет кафе в испанском городе Ориуэла Коста, именно туда девушка устроила украинского беженца Дениса поваром. Как рассказали авторы портала LIFE, мужчина подговаривал выходцев из Украины, работавших в кафе, уничтожить заведение и разбить все окна.