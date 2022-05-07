Украинский беженец напал на россиянку в Испании, «поблагодарив» за трудоустройство

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Перебравшийся в Испанию украинский беженец напал на россиянку, устроившую его на работу в свое кафе.
Россиянка Кристина владеет кафе в испанском городе Ориуэла Коста, именно туда девушка устроила украинского беженца Дениса поваром. Как рассказали авторы портала LIFE, мужчина подговаривал выходцев из Украины, работавших в кафе, уничтожить заведение и разбить все окна.
В итоге Денис решил по-другому «поблагодарить» россиянку: он напал на мужа Кристины, а затем распылил женщине в лицо газ из перцового баллончика. Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.
Как рассказала Кристина, она сразу же обратилась в клинику, где были зафиксированы побои. Россиянка также намерена обратиться в суд.
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