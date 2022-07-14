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Украинских беженцев не могут разместить в Ирландии

Украинских беженцев не могут разместить в Ирландии
pxhere.com

Места для размещения беженцев с Украины кончились в Ирландии. Инфраструктура для ищущих убежища граждан Украины в Дублине работает на полную мощность. 

Представители страны заявили, что им пришлось остановить прием новоприбывших в существующие государственные общежития. Нехватка жилья может привести к тому, что просители убежища застрянут в аэропорту без койки. 

Сейчас правительство страны ищет пути создания альтернативного транзитного узла в Дублине для новых украинцев, прибывающих в Ирландию. 

Ожидается, что большой палаточный поселок, строящийся для украинских беженцев в графстве Мит, откроется для новых беженцев на следующей неделе.

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