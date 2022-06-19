Украинские ВВС с начала спецоперации российских войск потеряли почти 1250 беспилотников

В сообщении ведомства говорится, что российские системы противовоздушной обороны сбили 1249 украинских беспилотников. Кроме того, ВВС Украины лишились 207 боевых самолетов и 132 вертолетов. Подразделениями ВС РФ также были уничтожены 344 ракетных комплекса, 3683 танка и других бронемашин противника, а также 562 установки РСЗО и 2043 артиллерийских орудия.