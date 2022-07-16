Украинские войска выпустили по территории ДНР более 180 снарядов за сутки

ВСУ за минувшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
Украинские войска выпустили более 180 снарядов по территориям Донецкой Народной Республики. Для обстрела использовались реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия и минометы.
ВС РФ начали специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».