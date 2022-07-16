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Украинские войска выпустили по территории ДНР более 180 снарядов за сутки

Украинские войска выпустили по территории ДНР более 180 снарядов за сутки
Федеральное агентство новостей

ВСУ за минувшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

Украинские войска выпустили более 180 снарядов по территориям Донецкой Народной Республики. Для обстрела использовались реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия и минометы.

ВС РФ начали специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

ВСУ ДНР Донбасс СВО
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