Солдаты украинских вооруженных сил подожгли несколько тонн зерна, находившегося в хранилищах морского порта в Мариуполе. Информацию об этом сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Подчеркивается, что украинские боевики решили уничтожить зерно, когда убегали из Мариуполя. Спасти культуру не удалось несмотря на то, что спасатели тушили возгорание несколько дней. Солдаты ВСУ испортили значительную часть хранящегося в Мариуполе зерна, передает РИА Новости.
«На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть», — заявил Гагин.
Он добавил, что боевики испортили зерно, чтобы его нельзя было как-либо использовать. По словам Гагина, оно не подойдет даже в качестве корма для скота.