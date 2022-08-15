Украинские войска ударили по жилому дому в Донецке: первые кадры с места обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по жилому сектору Донецка. Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе сообщил, что в воскресенье, 14 августа, украинские войска обстреляли улицу Степную, район Первой жилплощадки.
«Прямое попадание в жилой дом с осколками по детскому саду. Чудом никто не пострадал, потому что детские сады сейчас закрыты», – заявил спецкор с места событий.
Отмечается, что сегодня ВСУ, не прекращая, бьют по гражданской инфраструктуре города.
Вместе с этим сообщается, что один мирный житель Куйбышевского района города получил ранение в результате обстрела армии Украины.