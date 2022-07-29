Украинские войска подвергли обстрелу исправительную колонию в Еленовке

Исправительная колония в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике подверглась обстрелу со стороны ВСУ.
С таким заявлением выступил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, в колонии содержатся украинские пленные. Он добавил, что в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ погибли 40 человек, еще 130 получили ранения.
Безсонов предположил, что киевский режим, вероятно, решил избавиться от ненужного баласта. По предварительной информации, украинские войска вели огонь из американских РСЗО HIMARS.