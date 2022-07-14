Украинские войска используют тактику террористов в ходе применения РСЗО HIMARS

Отмечается, что были случаи, когда сразу шесть ракет HIMARS, выпущенных одним залпом, уничтожались российскими военными. В некоторых ситуациях сложность состоит в том, что ВСУ используют тактику массированных комбинированных обстрелов, одновременно применяя системы «Ураган», «Смерч» или «Ольха».