Подразделения ВСУ в ходе применения полученной от США реактивной артиллерии HIMARS используют террористическую тактику комбинированных ударов по слабо защищенным гражданским объектам.
В материале РИА Новости говорится, что снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе американского производства, не являются сложной мишенью для российских систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве», — говорится в публикации.
Отмечается, что были случаи, когда сразу шесть ракет HIMARS, выпущенных одним залпом, уничтожались российскими военными. В некоторых ситуациях сложность состоит в том, что ВСУ используют тактику массированных комбинированных обстрелов, одновременно применяя системы «Ураган», «Смерч» или «Ольха».
«Массирование средств создает возможность прорыва к цели отдельных ракет. Это терроризм в чистом виде», — пишет информагентство.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары из РСЗО по полигону с боеприпасами в пригороде Луганска.